محافظ القاهرة يستقبل وفدًا من مدينة شنيانغ الصينية

استقبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وفدًا من مدينة شنيانغ الصينية برئاسة، ليو تشي تشنغ، عمدة المدينة، وبحضور السفير علي الحفني، رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية.

وقد ناقش الجانبان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة ومدينة شنيانغ في مختلف المجالات خاصة التجارة والاستثمار، والثقاقة، والتعليم، والبيئة، والطاقة، والبحث العلمي.

ورحب محافظ القاهرة، بالوفد، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين والتي تتجسد حاليًا في العلاقة الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو توطيد التعاون المحلي بين القاهرة وشنيانغ، خاصة في ظل ما تتمتع به المدينتان من مكانة استراتيجية وقدرات اقتصادية وثقافية كبيرة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة ترتبط باتفاقيات توأمة وتعاون مع مدن صينية عدة للتعاون وتبادل الخبرات.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال اللقاء، جهود محافظة القاهرة في مجالات التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مكانة القاهرة كمركز حضاري، ووجهة سياحية واقتصادية.

وتناول اللقاء الفرص المتاحة لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الاستثمار، والتكنولوجيا، كما تم بحث آليات تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين المدينتين.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أهمية تفعيل اتفاقية الصداقة بين القاهرة وشنيانغ التي تم توقيعها عام 2016 وتهدف إلى تعميق الروابط بين شعبي المدينتين.

