يسري الشرقاوي: مصر أحرزت آخر سنتين في الزراعة ما لم تحققه في 20 عامًا

كتب- محمد شاكر:

تصوير: محمد معروف:

أشاد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بانعقاد مؤتمر الزراعة والغذاء، اليوم الإثنين، وما يمثله من أهمية كبيرة.

وقال الشرقاوي، في كلمته بالمؤتمر: إنني أرى أن مصر أحرزت في آخر سنتين في مجال الزراعة ما لم تحققه في عشرين عامًا، كما أرى أن الرئيس يؤمن بالزراعة الحديثة التي تعتمد على الري الذكي والتكنولوجيا الحديثة بشكل قوي جدًّا.

وأكد الشرقاوي، بشأن مستقبل الزراعة في إفريقيا، أن المستثمرين يبحثون عن تأمين الاستثمارات، مشيرًا إلى أننا نحتاج من هذا المؤتمر إلى توصيتَين يتم تنفيذهما أفضل من توصيات كثيرة لا يتم تنفيذها.

وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بضرورة التوسع في التعاقدات الزراعية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى هندسة الزراعة حتى تستطيع تحقيق ما لم تحققه من قبل.

وتقام الدورة الثالثة من مؤتمر الزراعة والغذاء، تحت شعار "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرت تنافسية"، برئاسة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وبحضور علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون مجلس النواب والاتصال السياسي، ونخبة من المتخصصين والمستثمرين والإعلاميين.

