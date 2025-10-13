كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالًا تليفونيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء تواجده في إسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدث أيضًا مع الرئيس.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتم الاتفاق على حضور نتنياهو قمة السلام التي سيشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال بيان الرئاسة المصرية إن حضور نتنياهو يأتي من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به.

وتنطلق بعد قليل، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ.

وتنعقد القمة بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

