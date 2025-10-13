

شهدت محافظة الجيزة تنفيذ حملات مكثفة بالتعاون بين أجهزة المحافظة ومديرية التموين، أسفرت عن ضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي للسلع المدعمة أو الخبز، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتشديد الرقابة على المخابز والبدالين التموينيين ومنع أي ممارسات غير قانونية تمس منظومة الدعم.



وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الجهود الرقابية خلال الشهر الجاري أسفرت عن ضبط البطاقات التموينية قبل استغلالها في عمليات صرف وهمية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في متابعة الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية لضبط أي تجاوزات أو حالات تلاعب.



وشدد المحافظ على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز أو البدالين التموينيين، لأن ذلك يعرضها للإيقاف في حال استخدامها بشكل غير قانوني، لافتًا إلى توجيه مديرية التموين بتنظيم حملات ميدانية وإعلامية للتوعية بضرورة الحفاظ على البطاقة التموينية والاستفادة الصحيحة من الدعم.



وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية منظومة الدعم، مشددًا على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب التزام الجميع بالقواعد المنظمة للدعم التمويني.



من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن القرارات الوزارية المنظمة حددت الإجراءات الواجب اتباعها في حال ضبط بطاقة تموينية لدى الغير، حيث يتم إدخال البطاقة على النظام كإنذار أول للمواطن، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم إيقاف البطاقة نهائيًا.



وناشد مدير المديرية المواطنين المستفيدين من الدعم بضرورة الاحتفاظ ببطاقاتهم التموينية وعدم تركها لأي شخص آخر تحت أي ظرف، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لاستمرار صرف المقررات التموينية بشكل منتظم.



