كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، عن تفاصيل ما أسماه "مذبحة النواب" في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن المشهد يشهد تغييرات جذرية في تركيبة المجلس المقبل.

وقال الجلاد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "ما كنتش أتوقع في يوم أن أرى مذبحة حقيقية للنواب، التوقعات التي أشرت إليها منذ أشهر حول استبعاد 70% من نواب المجلس السابق بدأت تتحقق".

وأضاف الجلاد، أن القوائم الانتخابية لم تكتمل حتى اللحظة، قائلًا: "القائمة لم تكتمل، حتى هذه اللحظة هناك خلافات وأسماء بتتشال وتتحرك"، مؤكدًا أن التحالف الأكبر يواجه خلافات داخلية حول توزيع المقاعد.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن حزب الوفد كان سيحصل على 6 مقاعد ثم زادت إلى 9، لكنه حتى الآن لم يرسل الأسماء النهائية بسبب الخلافات الداخلية"، مشيرًا إلى أن الوضع نفسه ينطبق على أحزاب أخرى مثل التجمع والجبهة الوطنية.

وأكد الجلاد على ضخامة التغييرات، موضحًا: "بالأرقام، تم استبعاد 19 رئيس لجنة من أصل 25 رئيس لجنة في المجلس المنتهية ولايته، بعضهم انتقل إلى مجلس الشيوخ بينما الباقي لم يجدوا مكانًا في القوائم".

وأشار إلى وجود شبه اتفاق داخل ائتلاف الأغلبية على "أن من حصل على دورتين كفاية"، معلنًا أن هذا المبدأ يُطبق على نطاق واسع مما سيؤدي إلى تجديد كبير في عضوية المجلس المقبل.

وأكد الجلاد، على أن الهندسة السياسية للانتخابات تشهد تحولات كبيرة، قائلًا: "نحن نتحدث عن 284 مقعدًا في القائمة لم تكتمل بعد بسبب الخلافات المستمرة"، مما ينبئ بمشهد برلماني جديد مختلف تمامًا عن سابقه.