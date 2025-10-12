وزير الري يلتقي نظيره الهندي ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بالسيد/ كانثا راو وكيل وزارة الموارد المائية بدولة الهند.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بمشاركة دولة الهند فى فعاليات "إسبوع القاهرة للمياه"، مشيرا لتشابه تاريخ الري العريق في كل من مصر والهند.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الموارد المائية الهندي عن سعادته بالمشاركة في إسبوع القاهرة الثامن للمياه، متوجها بخالص التقدير للدولة المصرية على نجاحها فى إقرار السلام بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات رفع كفاءة استخدام المياه، وإدارة الخزانات الجوفية، ومشروعات خزانات حصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، خاصة فى ظل ما تمتلكه كلا البلدين من خبرات كبيرة ومتميزة في هذه المجالات، حيث تم الاتفاق على بدء إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال إدارة الموارد المائية.