كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني والتقدير إلى الدكتورة هدى إبراهيم لإختيارها كـ زميل LEED (LEED Fellow) لعام 2025 وهو أرفع تكريم يمنحه نظام الاعتماد الأمريكي للمباني الخضراء (GBCI) على مستوى العالم.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها لحصول الدكتورة هدى إبراهيم على هذا اللقب المرموق والمستحق لاسهاماتها العلمية المتميزة مؤكدة على أن هذا التتويج الدولى يُضاف إلى سجل إنجازات المرأة المصرية، متمنية لها المزيد من النجاحات والتوفيق.

وتُعد الدكتورة هدى إبراهيم أول سيدة في منطقة الشرق الأوسط تنال هذا اللقب المرموق والذي يُمنح لخبراء المباني الخضراء الذين أثبتوا تميزهم العلمي والمهني من خلال إسهامات رائدة في مجالات التعليم والإرشاد والبحث العلمي ودعم مفاهيم التنمية المستدامة والمعايير البيئية العالمية.