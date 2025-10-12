إعلان

شوقي علام عقب تعيينه بـ"الشيوخ": جعلنا الله عند حسن ظن قيادتنا وشعبنا وأعاننا على أداء الأمانة

كتب-عمرو صالح:

10:42 م 12/10/2025

الدكتور شوقي علام المفتي السابق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدّم فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق وأمين الأمانة المركزية للشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وتكليفه الكريم بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.

أكد "علام"، في تصريحات له، أن ثقة القيادة السياسية وسام شرف يعتزّ بحمله، مضيفاً: «أحمد الله على هذا التكليف، واتشرف باختياري عضواً في مجلس الشيوخ، وأسال المولى تعالى أن يجعلنا دومًا عند حسن ظن قيادتنا وشعبنا، وأن يعيننا على أداء الأمانة بما يليق بعظمة هذا الوطن وتاريخه، فمصرنا الحبيبة تستحقُّ منا جميعًا كل الوفاء والإخلاص».

وأشار فضيلته، إلى الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الشيوخ كغرفة برلمانية ثانية، إلى جانب مجلس النواب، والعمل على الارتقاء بالأداء التشريعي بما يليق بوطننا العزيز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شوقي علام مجلس الشيوخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد غينيا بيساو.. 1-0