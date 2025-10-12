تصوير- هاني رجب:

كشفت جيسيكا روزوال، مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي، عن تكلفة تأثير الجفاف خلال صيف 2025 على دول الاتحاد.

وقالت جيسيكا، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، اليوم الأحد، إن تكلفة تأثير جفاف 2025 على دول الاتحاد الأوروبي وصلت إلى 23 مليون يورو، موضحةً أنه من المتوقع ارتفاعها إلى 29 مليون يورو خلال 2030.

وأوضحت جيسيكا أنه بحلول 2030 سيزداد الطلب العالمي على المياه بزيادة 40‎% عن الموارد المتاحة؛ الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية لتلبية الطلب وبحث سبل ترشيد المياه وتوزيعها.

واختتمت جيسيكا حديثها معربةً عن فخرها بالتعاون التي تجريه بلاد الاتحاد الأوروبي مع مصر، مؤكدةً أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة عالمية لتبادل وجهات النظر تجاه طرق المحافظة على المياه.

