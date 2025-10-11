أحمد موسى: مصر أحبطت التهجير.. وقمة شرم الشيخ تتويج للجهود الدبلوماسية

توجه الإعلامي أحمد موسى بتحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر ومؤسسات الدولة، معترفًا بالدور التاريخي الذي لعبته وزارتي الخارجية والمخابرات العامة في الحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "إن موقف مصر ظل ثابتًا وواضحًا منذ السابع من أكتوبر 2023"، مؤكدًا أن رسالة القاهرة لم تتردد في رفض التهجير ومنع تصفية القضية.

وأضاف موسى أن الرئيس السيسي خاض حملة دبلوماسية مكثفة، مشيرًا إلى أنه "أكثر رؤساء العالم إجراءً للاتصالات واللقاءات دفاعًا عن القضية الفلسطينية". وتابع مؤكدًا أن مصر حافظت على ثوابتها رغم كل الضغوط والمضايقات والادعاءات التي تعرضت لها.

وأشار مقدم "على مسئوليتي" إلى أن ثمار هذه الجهود بدأت تظهر بشكل ملموس في الحفاظ على القضية الفلسطينية، معربًا عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دوره في السعي لإحلال السلام ووقف الحرب في غزة.

ولفت موسى إلى أن العالم على موعد مع حدث تاريخي، موضحًا أن "يوم الاثنين المقبل سيشهد قمة عالمية بمشاركة الرئيس الأمريكي"، مؤكدًا أن ترامب لم يفته خلال إعلان اتفاق وقف إطلاق النار أن يشيد بالدور المصري والحكمة التي يتحلى بها الرئيس السيسي.