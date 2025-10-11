حالة الطقس.. الأرصاد: فرص أمطار وشبورة مائية غدًا

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، ودرجات الحرارة والظواهر الجوية على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان السبت، إنه يسود غدًا الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقعت الهيئة، وجود شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد، إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2-3 أمتار، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5-2 متر.

