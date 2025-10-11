كتب- محمد نصار:

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لزيارة مدرسة ايجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بمدينة العبور، حيث كان في استقباله المهندس حسين نصار، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد، وأعضاء مجلس إدارة المجموعة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته، بأرجاء مدرسة ايجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، ما يحظى به قطاع التعليم الفني من اهتمام من جانب الحكومة، والسعي المستمر لتطوير ودعم هذا القطاع الواعد، من خلال تطوير المناهج الخاصة به، والعمل على إتاحة الفرصة بشكل أكبر لبرامج التدريب المهني المتخصصة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، للمساهمة في إدارة مدارس التعليم الفني، بما يسهم في إكساب خريجي هذه المدارس العديد من الخبرات والمهارات واطلاعهم على أحدث الآلات والأدوات المستخدمة، والتكنولوجيات المطبقة في العديد من الصناعات، وذلك بما يؤهلهم لسوق العمل المحلية والعالمية.

وأكد "مدبولي"، دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا النموذج التعليمي، باعتباره يمثل نقلة نوعية في جودة التعليم الفني، كما يضمن للطلاب فرص عمل فور تخرجهم.

وأشار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إلى أن مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، تُعد واحدة من أبرز نماذج التعليم التطبيقي الناجح في مصر، المقامة على أرض المحافظة، حيث تقدم نظامًا مزدوجًا يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي المكثف في مجال صناعة الحلي والمجوهرات، وتهدف إلى تخريج فنيين مهرة ومؤهلين بشكل فوري لسوق العمل، مصقلين بالتدريب المباشر في مصانع وشركات مجموعة إيجيبت جولد.

أول مدرسة في صناعة الحلي والمجوهرات بالشرق الأوسط

استمع رئيس الوزراء، إلى شرح من المهندس حسين نصار، الذي أشار إلى أن مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية تُعد أول مدرسة في مصر والشرق الأوسط متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات، وأنه تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 3/9/2019، وتم افتتاح المدرسة رسميًا واستقبال الطلاب الجدد بتاريخ 7/10/2019، أي بعد أقل من شهر من توقيع البروتوكول، وهو ما يُعد أسرع افتتاح لمدرسة فني صناعي في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح المهندس حسين نصار، أن المدرسة مصممة على الطراز الإسلامي المميز ومقامة على مساحة نحو 10 آلاف متر مربع، وتحتل المساحات الخضراء نسبة 40% منها، وتضم مبنيين، الأول أكاديمي يتكون من أرضي وثلاثة طوابق يشتمل على 20 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى معامل الكمبيوتر والعلوم المتكاملة والصوتيات، والمكتبة وبعض المكاتب الإدارية، والآخر للتدريبات المهنية، ويتكون من ثلاثة طوابق بعدد 6 ورش متماثلة، ويوجد أيضا بالمدرسة ملاعب لكرة القدم، والسلة، والكرة الطائرة.

وأضاف المهندس حسين نصار، أن مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية هي مدرسة نموذجية لمدارس التعليم الفني تخضع للإشراف المباشر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعمل تحت مظلة وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالتعاون مع مجموعة إيجيبت جولد، وتتخصص المدرسة في تصنيع الحلي والمجوهرات والصناعات المكملة لها، مشيرًا إلى أن المدرسة تضم حاليا نحو 200 طالب، ويصل عدد الطلاب بالفصل الواحد إلى 22 طالبًا، وتخرج منها 541 طالبًا على 4 دفعات، منوهًا إلى أن المنهج الدراسي بالمدرسة صُمم بالتعاون مع خبراء الصناعة، ويرتكز على علوم متخصصة وتدريس برامج تصميم تكنولوجية حديثة.

ونوه المهندس حسين نصار، إلى أن هناك العديد من خريجي المدرسة الحاصلين على منح من عدد من الدول، لافتًا إلى أن هناك 13 طالبًا حصلوا على منحة دراسية من تركيا، وطالب في أمريكا، وآخر في ألمانيا، بالإضافة إلى 12 طالبًا يستكملون دراستهم بكلية الهندسة، مشيرًا إلى أنه تم توظيف 70% من خريجي المدرسة، حيث تم تشغيلهم بالمصانع فعليًا بالإضافة إلى استكمال التعليم الجامعي لهم.

وأشار المهندس حسين نصار، إلى أن المدرسة تقوم بتدريس المواد المتعلقة بريادة الأعمال والتوجيه والإرشاد المهني والتحول الرقمي للطلاب، وذلك لحثهم وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ما تتيحه المدرسة من مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية داخلها، منوهًا في هذا الصدد إلى حصول المدرسة على مراكز متقدمة في رياضات السباحة والكاراتيه العام الماضي.

ولفت إلى أنه يتم تطبيق منهجية الجدارات في طرق التدريس للطلاب، بما يسهم في اكتساب الطالب المهارات والمعارف والسلوكيات الخاصة بالمهنة، مضيفًا: تشترك المدرسة في العديد من المعارض على مستوى الجمهورية، ومنها معرض تراثنا للحرف اليدوية للعام الخامس على التوالي، ومعارض نيبو، ومعرض ايديوتك، ومختلف المعارض الحرف اليدوية التي تقام.

رؤية مدرسة الحلي والمجوهرات

أضاف المهندس حسين نصار، أن رؤية المدرسة ترتكز على إعداد فني حلي ومجوهرات متميز معرفيًا ومهاريًا وسلوكيًا يعتز بهويته المصرية، محب للإبداع والفنون، ومواكب للتطور التكنولوجي وفق احتياجات سوق العمل وتطوير التعليم الفني في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية تستهدف توفير بيئة تعليمية مميزة مواكبة للعصر والتطوير التكنولوجي، إلى جانب توفير بيئة داعمة لتنمية واكتشاف المواهب والقدرات على الإبداع، مع إتاحة التنمية المهنية المستدامة لمختلف العاملين، والاشتراك في العديد من المسابقات والمعارض، وتفعيل العديد من الأنشطة التربوية.

واستعرض المهندس حسين نصار، ما يتم تنفيذه من مراحل تتعلق بالبرامج الفنية التخصصية التدريبية داخل الورش، التي تبدأ أولًا من التصميم، وصولًا للمنتج النهائي، لافتًا إلى ما يتم توفيره من زيارات ميدانية للطلاب إلى مصانع مجموعة إيجيبت جولد والأماكن الفنية الأخرى ذات الصلة، وذلك بما يسهم في زيادة خبرات ومهارات الطلاب.

وأشار إلى فوز المدرسة بالمركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في المسابقة الوطنية للمهارات، وترشيح الفائز الأول للسفر إلى فرنسا للمشاركة في المسابقة الدولية للمهارات عن العام السابق.

وخلال الجولة، في أرجاء المدرسة، شاهد رئيس الوزراء، نماذج أعمال الطلاب من الحلي والمجوهرات المصنوعة من الفضة والنحاس والأحجار الكريمة، وأجرى حوارًا مع عدد من الطلاب حول الخبرات والمهارات التطبيقية المكتسبة من تواجدهم داخل المدرسة، وما هو حجم التطبيق العلمي خلال اليوم الدراسي مقارنة بالجزء النظري، حيث أكدوا الدمج بين الشقين النظري والعلمي داخل المدرسة.

كما تعرف رئيس الوزراء من الطلاب عما يتعلق بمشاركتهم في العديد من المعارض والمسابقات المتعلقة بهذا المجال، وخططهم المستقبلية لاستكمال الدراسة الجامعية، حيث أكدوا حرصهم على استكمال الدراسة امتدادًا لما حصلوا عليه خلال دراستهم بالمدرسة إلى جانب الدخول إلى سوق العمل في نفس الوقت، وذلك بما يدعم خططهم وطموحاتهم لتحقيق المزيد من التوسع والأهداف، من خلال الحصول على الدراسات المتعلقة بإدارة الأعمال وغيرها المهمة لسوق العمل وإقامة شركات متخصصة في مجالهم.

كما اطلع رئيس الوزراء، على عدد من تصميمات الطلاب في قسم التصميم بالمدرسة، ونماذج للرسومات المستوحاة من الطبيعة، مؤكدًا خلال حواره مع الطلاب، أهمية ما تقدمه المدرسة من دراسة تطبيقية متخصصة، يمكن الاستفادة منها في إقامة شركات ومشروعات صغيرة، أو الدخول في شراكات مع شركات عالمية متخصصة في مجال الحلي، وتعرف على ما يتم إتاحته من فرص عمل سواء داخل مصر أو خارجها.

وتفقد رئيس الوزراء، كذلك، مبنى التدريب المهني بالمدرسة، حيث تعرف على مختلف تجهيزات المبنى من ورش حرفية مجهزة بماكينات متخصصة، وغرف السبك ومراحل التعامل مع السبائك، كما شاهد الطلاب وهم يقومون بمراحل التشكيل المختلفة للحلي، وتفقد معرضًا للمنتجات النهائية من أعمال الطلاب، مثنيًا على ما شاهده من تصميمات ومنتجات نهائية للطلاب.

كما تعرف من خريجي المدرسة السابقين على تجاربهم العملية في مجموعة إيجيبت جولد، ومجالات العمل بعد التخرج، سواء من خلال إقامة مشروعات خاصة، أو من خلال العمل بشركات محلية وأجنبية، وشاهد نموذج محاكاة لشارع المعز، وبعض العروض الرياضية التي قدمها الطلاب في الملاعب.

استعداد الدولة لدعم الخريجين

أشار رئيس الوزراء، خلال حواره مع الطلاب، إلى أن هذا المجال مجال واعد، ومن الممكن أن يسهم في تأسيس وإقامة نشاطات خاصة بخريجي هذه المدرسة، مؤكدًا استعداد الدولة لدعم هؤلاء الخريجين.

وفي هذا الصدد، تم اقتراح إقامة كلية تكنولوجية متخصصة في هذا المجال، تستوعب الخريجين من هذه المدرسة وغيرها من راغبي الالتحاق بمثل هذا المجال، ورحب رئيس الوزراء بهذا المقترح، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة هذا المقترح مع وزيري الصناعة والتعليم العالي، للوقوف على إمكان البدء في تطبيقه، وذلك بالنظر لما ستتيحه الدراسة الجامعية من مجال أفضل لخريجي هذه المدارس.

وخلال الجولة، طالب المسؤولون عن إدارة المدرسة بدعم الدولة فيما يتعلق بالتسويق للمنتجات والمشاركة في المزيد من المعارض المحلية والعالمية، حيث أكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، توفير الدعم والمتطلبات التي تضمن النهوض لهذا المجال الواعد، لافتًا إلى ما تقدمه المدرسة من جهود للارتقاء وتطوير هذا الفن الذي بدأ منذ العصر الفرعوني في مصر، منوهًا إلى دعم تسويق المنتجات، وتسويق أشخاص مهرة ومدربين يتمتعون بإمكانيات عالية في هذا المجال.

