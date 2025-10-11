حالة الطقس.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وتحذير من نوعية الملابس

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأضافت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة نتيجة تأثرها بكتل هوائية معتدلة ومنخفض جوي.

وقالت إنه يسود خلال ساعات النهار طقس معتدل على القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات، لافتة إلى أن متوسط درجات الحرارة يسجل 27 درجة بينما تنخفض خلال فترة الليل على أغلب المناطق لـ20 درجة، والمدن الجديدة والمكشوفة لـ17 درجة.

ونصحت منار غانم، المواطنين، بضرورة ارتداء ملابس خريفية، خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل، لتجنب الإصابة بنزلات البرد المفاجئة نتيجة الفارق الملحوظ بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.

وأشارت إلى أن فرص الأمطار اليوم ستكون محدودة وأقل حدة مما شهدته مناطق مثل الإسكندرية وعدد من المحافظات الشمالية.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط





ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر





جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات





العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين



