إعلان

رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى القليوبية لتفقد عدد من المشروعات

كتب : محمد نصار

11:01 ص 11/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى محافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء، جولته بتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" بحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة سير الأعمال ونسب التنفيذ بالموقع، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير سكن كريم لكل المصريين.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

تعرف على موعد شهر رمضان 2026

أجواء خريفية وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء محافظة القليوبية سكن لكل المصريين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة