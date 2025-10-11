رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى القليوبية لتفقد عدد من المشروعات

كتب- محمد نصار:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى محافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء، جولته بتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" بحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة سير الأعمال ونسب التنفيذ بالموقع، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير سكن كريم لكل المصريين.

