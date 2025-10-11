رذاذ ورياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت حتى الخميس 16 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً و شبورة مائية من ( 4 : 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنبأت الأرصاد بفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من ( 50 ) كم/س وارتفاع الأمواج من ( 2 : 3 ) متر.

وأوضحت الأرصاد أن يومي الأحد12 أكتوبر والإثنين 13 أكتوبر من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.