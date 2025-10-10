49% زيادة في أعداد السائحين الإيطاليين إلى مصر خلال النصف الأول من 2025

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود الأحياء في تنفيذ الحملات الميدانية اليوم الجمعة، لرفع الاشغالات وضبط مصادر إلقاء المخلفات بالطرق العامة وتحسين حالة النظافة، وذلك في إطار توجيهاته بتكثيف الحملات اليومية استجابةً لشكاوى المواطنين وتحقيق الانضباط بالشارع.

حيث شن حي إمبابة حملة اشغالات بشوارع القومية العربية والبوهي والوحدة، أسفرت عن رفع 150 حالة إشغال للمقاهي والمحال التجارية وضبط والتحفظ علي عربتين كارو أثناء فرز المخلفات بالطريق العام وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وتحت إشراف ومتابعة الأستاذ أشرف بكر رئيس حي إمبابة.

وفي ذات السياق، نفذ حي العمرانية حملة مكبرة تم خلالها ضبط عدد 2 تروسيكل لفرز المخلفات وعدد 3 عربات كارو أثناء محاولتها إلقاء المخلفات بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بمتابعه من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استمرار تنفيذ الحملات الميدانية على مدار اليوم للتعامل الفوري مع أي إشغالات أو مخالفات بيئية، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الأحياء وشرطة المرافق للحفاظ على النظافة العامة والسيولة المرورية والمظهر الحضاري للمناطق السكنية والتجارية.