شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رفض الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:



وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد



قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحديث عن أي زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء غير مطروح حالياً، مؤكداً التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء بشأن إرجاء أي زيادات في الوقت الحالي.

إعلان قبول دفعة جديدة من الجامعيين كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025



صدَّق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين (ذكور، إناث) خريجي الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة؛ الحاصلين على (البكالوريوس، الليسانس) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025.

حقيقة رفض وزير العدل اعتراض الرئيس على أحد مواد مشروع "الإجراءات الجنائية" - "تحديث"



رفض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي مؤكداً أن البدائل التي تم وضعها بمشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أي بدائل أخرى.

الرئيس السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية في يوم القضاء المصري



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

رئيس النواب: الرئيس اعترض على 8 مواد فقط من مشروع قانون الإجراءات الجنائية



ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم، استعرض فيها نص رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مدبولي يشهد توقيع شراكة لافتتاح وإدارة 50 فندقًا جديدًا بين "صن رايز" و"ماينور" العالمية



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز"، ومجموعة ماينور الدولية للضيافة، والتي تعد إحدى أكبر المجموعات الفندقية في العالم وصاحبة عدة علامات فندقية شهيرة؛ أهمها "أنانتارا"، وبموجب الاتفاقية تتعاون "صن رايز" مع "ماينور" لإطلاق خطة توسعية تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقًا جديدًا في مصر.

الجيزة تنفي نفوق 500 كلب بحدائق الأهرام: الحصر 11 فقط



أصدرت محافظة الجيزة بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول نفوق أعداد كبيرة من الكلاب الضالة بمنطقة حدائق الأهرام.

مدبولي: اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية» يجسد الحرص على الحقوق والحريات



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تفضل به رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من ملاحظات على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، ويعكس رغبة صادقة في أن يخرج القانون معبّراً عن مكانة مصر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجاً يحتذى به.

