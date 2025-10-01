وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد مصنع 200 الحربي بالقليوبية

كتب- محمد سامي:

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص التوسع في توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي. وأوضح أن ذلك يتم بالتوازي مع التطوير الشامل لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بما يعزز القدرة الإنتاجية، ويرفع مستوى الجودة، ويؤهل الكوادر البشرية للقيام بمهامها على أكمل وجه، انطلاقًا من الدور المحوري لوزارة الإنتاج الحربي كأحد الأذرع الصناعية للدولة، وركيزة أساسية لتلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تخدم المواطنين وتدعم تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.



وبحسب بيان، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).



واستهل الوزير جولته بعقد اجتماع مع المهندس وفيق مجدي شفيق، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وخلال الاجتماع، تم استعراض البيانات الخاصة بمعدلات الإنتاج في الفترة الماضية، وخطط التطوير المستقبلية، وموقف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل، إلى جانب متابعة المستجدات المرتبطة بعدد من المشروعات التي ينفذها المصنع.



وعقب الاجتماع، تفقد الوزير المعرضين الداخلي والخارجي اللذين يضمان منتجات مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات إلى جانب منتجات عدد من شركات الإنتاج الحربي الشقيقة، حيث أشاد بجودة المنتجات المعروضة.



وخلال الجولة، وجّه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتعظيم الاستفادة منها، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج، مع الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات المسندة إلى المصنع. كما شدّد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد النفقات وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة عمرها الافتراضي.



وأكد الوزير كذلك ضرورة التزام العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعناصر البشرية والمادية على السواء. وأكد أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يمثل "قلعة صناعية كبرى" ونموذجًا للتكامل والتعاون البنّاء مع مختلف الجهات المحلية والعالمية في مجالات التصنيع العسكري والمدني.



جدير بالذكر أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) يقوم بتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات العسكرية المتطورة، من أبرزها راجمة الصواريخ "رعد 200" المثبتة على مركبة مدرعة ذات جنزير، والمركبة المدرعة "سينا 200". ويجري حاليًا تجهيز خط الإنتاج الخاص بمنظومة الهاوتزر “K9” من خلال تزويده بأحدث ماكينات التشغيل الخاصة بالمنظومة، والتي تعد من أكثر منظومات المدفعية تطورًا على مستوى العالم.



وبخلاف دوره الحيوي في مجال الصناعات الدفاعية، يساهم المصنع في إنتاج العديد من المنتجات المدنية استغلالًا لفائض الطاقات الإنتاجية، مثل عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول التعليمية المتنقلة. كما يشارك في عدد من المشروعات القومية الهامة، ومن بينها مشروعات النقل الأخضر عبر إنتاج الأتوبيسات الكهربائية “SETIBUS” بالتعاون مع شركة “MCV”، والتي شاركت في خدمة الوفود خلال مؤتمر المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، حيث تم تسليم 110 أتوبيسات كهربائية لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، إلى جانب إنتاج 100 أتوبيس كهربائي لصالح مشروع الأتوبيس الترددي السريع.



كما يشارك المصنع في مشروع تحويل 2262 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وذلك بموجب عقد مشترك بين وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبترول والثروة المعدنية والمالية وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، بالتعاون مع شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل. وينفذ المشروع على 6 مراحل، تضم كل مرحلة 377 أتوبيسًا، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية.



ويضم المصنع أيضًا مجمعًا نموذجيًا لتدوير ألياف مخلفات أشجار الموز لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة، فضلًا عن إنتاج السماد العضوي في المرحلة الثانية من المشروع.



رافق الوزير خلال الجولة الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

