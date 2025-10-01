كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

ضياء رشوان: خطة ترامب بشأن غزة تغيرت بعد قمة الدوحة والضغوط العربية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الخطة الأمريكية المقترحة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، والمنسوبة إلى الرئيس دونالد ترامب، تتكون من 20 نقطة، وتلقى اهتمامًا ملحوظًا من جانب الكُتّاب والمحللين الغربيين، أكثر من الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أنها تثير الكثير من التساؤلات عربيًا نظرًا لافتقارها إلى التفاصيل الدقيقة، سواء في المواعيد أو الآليات التنفيذية

"الصحة" تُحذر من شراء الأدوية عبر الإنترنت.. وتؤكد التحرك لـ"غلق الصفحات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن بيع الأدوية عبر الإنترنت يُمثل تحديًا عالميًا.

أحمد موسى يُعلق على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على تفاصيل "خطة وقف الحرب في غزة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكداً ضرورة التوقف أمام بنودها رغم حالة الاحتفاء بها.

خالد أبو بكر: الواقع يفرض على الفلسطينيين التفكير لحماية الناس

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ المقاربة العقلانية لحل الأزمة القائمة في قطاع غزة تفرض البحث عن مخارج عملية تُنقِذ ما يمكن إنقاذه من حياة البشر والبنية التحتية، مؤكدًا أن الخيارات العاطفية وحدها لن تُنقِذ أحداً.

هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب

جاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم اتباع المرأة للجنازة حتى المقابر، موضحًا أن المسألة مختلف فيها بين الفقهاء

بعد غياب 10 سنوات.. باسم يوسف يعود للجمهور العربي ضيفًا على شاشة ON (فيديو)

اعلنت شبكة قنوات ON عن تعاون خاص مع الإعلامي باسم يوسف، الذي يعود للظهور على الشاشات العربية بعد غياب دام عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة