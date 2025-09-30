أحمد موسى يُعلق على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

كتبت -داليا الظنيني:

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على تفاصيل "خطة وقف الحرب في غزة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكداً ضرورة التوقف أمام بنودها رغم حالة الاحتفاء بها.

وخلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أكد موسى أن المستفيد الأكبر على المدى القريب من هذه الخطة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أشار موسى إلى أن أبرز سلبيات الخطة تكمن في أنها لم تتطرق إطلاقاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية، معتبراً هذا الإغفال "أمراً مريباً ومزعجاً"، ومرادفاً لـ غياب السلام واستمرار الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك البند الأخطر وهو الحديث عن تشكيل لجنة لإدارة القطاع تستثني السلطة الفلسطينية المستقلة.

أوضح الإعلامي أن الخطة الأمريكية ترتكز على شرطين أساسيين مسبقين هما: غياب حركة حماس عن المشهد داخل غزة، ومنع توفر السلاح في القطاع.

لفت موسى إلى أن هناك بنداً إيجابياً يتعلق بـ التنمية وإعادة الإعمار، مشدداً على أن هذه العملية ستتم والشعب الفلسطيني باقٍ داخل غزة.

أكد أحمد موسى أن حركة حماس تقف أمام "قرار وطني" حاسم، مشيراً إلى أنه في حال رفضها لخطة ترامب، فإن الأمور ستعود إلى نقطة الصفر. وحذر من أن ترامب أعلن صراحة أنه سيدعم نتنياهو في حال رفض حماس، معتبراً أن نتنياهو يسعى لعرقلة الاتفاق ويتمنى ألا تتجاوب حماس مع الخطة للتهرب من الضغوط الأمريكية.

