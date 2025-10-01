كتبت -داليا الظنيني :

اعلنت شبكة قنوات ON عن تعاون خاص مع الإعلامي باسم يوسف، الذي يعود للظهور على الشاشات العربية بعد غياب دام عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الظهور المرتقب في سلسلة حلقات خاصة ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم. ومن المقرر أن تُبث هذه الحلقات مباشرة من لوس أنجلوس، حيث يقيم يوسف.

تنطلق السلسلة ابتداءً من يوم 7 أكتوبر 2025، وسيتحدث باسم يوسف لجمهوره عن جوانب من حياته في الغرب وعن تطوره المهني في مجال الإعلام خلال فترة ابتعاده.

وقد ظهر يوسف في البرومو الترويجي للبرنامج معلقاً بعبارات مثيرة للتفكير حول مهنته، قائلاً: "عندما تكون كوميديان تكون الشغلانة جامدة، وتظن نفسك حاجة وأنت في الآخر ولا حاجة.. في الآخر كل ده مزيف".

