خالد أبو بكر: الواقع يفرض على الفلسطينيين التفكير لحماية الناس

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ المقاربة العقلانية لحل الأزمة القائمة في قطاع غزة تفرض البحث عن مخارج عملية تُنقِذ ما يمكن إنقاذه من حياة البشر والبنية التحتية، مؤكدًا أن الخيارات العاطفية وحدها لن تُنقِذ أحداً.

وأضاف أبو بكر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن رفض أي تسوية قد يؤدي سريعًا إلى مزيد من القتل والتهجير، وأن الواقع الحالي يفرض على القادة الفلسطينيين التفكير بمنطق موازنة الأرباح والخسائر لحماية الناس.

ونبّه أبو بكر إلى غياب خطة عربية بديلة قوية قادرة على مواجهة السياسات الأميركية والإسرائيلية في حال رفضت الأطراف المحلية المبادرات المطروحة، وهو فراغ يُدخل المنطقة في متاهة قد لا تُحمد عقباها.

وتابع، أن العمل السياسي العملي يتطلب قبولًا ببعض المعالجات العاجلة التي تُنقِذ المدنيين، حتى إن لم تكن كاملة أو متوافقة مع كافة الأهداف الوطنية، باعتبار أن المطلوب الآن إنقاذ الأرواح وتثبيت حد أدنى من الأمن الغذائي والإنساني.

واختتم بتحذير أن التحلّي بالعقلانية وعدم الانسياق وراء ردود الفعل الغاضبة هو ما قد يجنّب الفلسطينيين المزيد من الخسائر، داعيًا إلى تكاتف عربي ودولي حقيقي لضمان تنفيذ أي بنود إيجابية في أي اتفاق وتقديم ضمانات تشغيلية قابلة للتطبيق على الأرض.

