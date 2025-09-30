أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن بيع الأدوية عبر الإنترنت يُمثل تحديًا عالميًا.

وفي مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عبد الغفار أن وزارة الصحة، بالتنسيق مع هيئة الدواء، لديها خطة واضحة للتعامل مع أي صفحات مشبوهة تبيع الأدوية عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم، عند رصد أي صفحة مخالفة، بإبلاغ مباحث الإنترنت والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ إجراءات غلقها.

وأضاف أن الوزارة نجحت مؤخرًا في إغلاق عدد من هذه الصفحات، والتي كانت تروج لبيع أدوية إنقاص الوزن، ومستحضرات التجميل، وبعض الأدوية المستوردة.

وحذر المواطنين من مخاطر شراء الأدوية من الإنترنت، مؤكدًا أن المشتري لا يمكنه التأكد من مصدر الدواء أو حصوله على ترخيص وزارة الصحة.