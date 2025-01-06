إطلاق آليات فورية للتعاون بين الأزهر و"الإعلاميين" لحماية المجتمع من الشائعات

أول زيارة ميدانية لوزير التموين إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمكتبه بمشيخة الأزهر، في إطار الجهود الوطنية والمسؤولية المجتمعية المشتركة لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي المجتمعي، النائب طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لبحث سبل التعاون بين الأزهر الشريف ونقابة الإعلاميين في دعم معركة الوعي وتحصين المجتمع ضد الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة.

ناقش اللقاء تحديد أطر التعاون المشترك، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والإعلامية في مواجهة الشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع، مشيداً بدور نقابة الإعلاميين في ضبط الأداء الإعلامي وتعزيز الخطاب المسؤول الذي يسهم في تنمية الوعي الوطني.

من جانبه، أعرب نقيب الإعلاميين اعتزازه بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مشيداً بدور الأزهر الشريف في نشر الفكر المعتدل ومحاربة التطرف.

وأكد أن تدشين نقابة الإعلاميين "مركز مكافحة الشائعات" يأتي في سياق الجهود الرامية إلى حماية المجتمع من الأخبار الكاذبة وتعزيز ثقافة التحقق من المعلومات، مشدداً على أهمية الشراكة مع الأزهر في هذه المعركة الوطنية لتعزيز الوعي ونشر قيم الحق والخير.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان بصورة جدية وعاجلة على العكوف على إعداد بروتوكول للتعاون المشترك يتضمن آليات تطبيقية فورية، بما يضمن أن يجني المجتمع ثمار هذا التعاون في أسرع وقت ممكن، تحقيقاً للمصلحة العامة وترسيخاً لقيم المسؤولية الوطنية.

اقرأ أيضًا:

21 وزارة وجهة حكومية تطلب موظفين.. رابط بوابة الوظائف الحكومية

اكتشاف مصطبة طبيب ملكي من الدولة القديمة بسقارة.. نقوش ورسومات فريدة

قرار جديد من المترو بشأن مباراة الأهلي وسموحة غدًا

توضيح من "فاكسيرا" بشأن لقاح سرطان عنق الرحم.. وسعر الجرعة

ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الأزهر - مستند