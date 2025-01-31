معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش تجربة الهند في الصعود الاقتصادي

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار؛

استضافت القاعة الدولية “بلازا 2” ندوة متميزة بعنوان “الهند: خلاصة تجربة الصعود الاقتصادي”، ضمن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية.

شارك في الندوة كل من سوماشا، القائم بأعمال سفارة الهند في مصر، والسفيرة هبة المراسي، سفيرة مصر السابقة لدى الهند، وأدارتها الإعلامية هدى عبد العزيز، التي استهلت اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، مشيرةً إلى أهمية التبادل التجاري والثقافي بين البلدين عبر العصور.

العلاقات المصرية-الهندية: تاريخ ممتد وتعاون مستمر

أكدت السفيرة هبة المراسي على أن العلاقات بين البلدين ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى جذور تاريخية عميقة، لافتةً إلى أن التعاون الحديث ترسخ من خلال الزعيمين جمال عبد الناصر وجواهر لال نهرو عبر تأسيس حركة عدم الانحياز مشيرة إلي أن الزيارات الرئاسية المتبادلة، وآخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند في سبتمبر 2023، عززت التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشارت "المراسي" إلى أن تطوير التعليم كان أحد أهم عوامل نجاح التجربة الاقتصادية الهندية، حيث تمتلك الهند جامعات عالمية مثل معهد الهند للتكنولوجيا (IIT)، لافتةً إلى وجود مباحثات لإنشاء فرع لهذا المعهد في مصر موضحه أن الهند تعد من أكبر الاقتصادات الناشئة عالميًا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع مصر، خاصةً في مجال الطاقة المتجددة.

وأضافت " المراسي" أن هناك اتفاقًا بين القاهرة ونيودلهي لرفع حجم التعاون الاقتصادي إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ضعف الحجم الحالي، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

التعاون الثقافي والسياحي: جسر يربط بين الشعبين

سلطت السفيرة السابقة الضوء على أهمية التعاون الثقافي والسياحي، مشيرةً إلى نجاح مهرجان “مصر على ضفاف نهر الجانج”، الذي أُقيم خلال فترة جائحة كورونا وحقق إقبالًا واسعًا من الجمهور الهندي.

الهند: اقتصاد رقمي وسلة غذاء عالمية

من جهتها، أكدت سوماشا، القائم بأعمال السفارة الهندية، على أن العلاقات بين مصر والهند تمتد إلى مختلف المجالات، مشيرةً إلى أن السفارة نظمت مسابقة للرسم داخل مصر بمشاركة 32 ألف تلميذ من 15 محافظة، مما يعكس قوة الروابط الثقافية بين البلدين.

كما أوضحت " سوماشا" أن الهند، التي أصبحت أكبر دولة من حيث عدد السكان وفقًا لإحصاءات أبريل الماضي، تحتضن 122 لغة رسمية وأكثر من 1600 لغة ولهجة، مشيرةً إلى أن اللغة الهندية تُعد ثالث أكثر اللغات انتشارًا عالميًا، إذ يتحدث بها 600 مليون شخص.

وأضافت أن الهند تُعد “سلة غذاء” للعديد من الدول، من بينها مصر، حيث تصدّر إليها القمح والأرز، كما استعرضت الإصلاحات الاقتصادية الهندية منذ عام 1991، والتي أسهمت في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين.

الهند ومصر: قوى عاملة شابة وفرص اقتصادية واعدة

وأشارت سوماشا إلى أن 850 مليون شخص في الهند يستخدمون الإنترنت، مما يجعلها من الدول الرائدة في المجال الرقمي، إلى جانب مبادرات صناعية كبرى مثل “اصنع في الهند" مؤكده على التشابه الديموغرافي بين مصر والهند، حيث أن 60% من سكان مصر و65% من سكان الهند تحت سن الثلاثين، مما يجعلهما من أكثر الدول امتلاكًا للقوى العاملة الشابة المطلوبة عالميًا.

ختام الندوة: آفاق جديدة للتعاون

في ختام الندوة، أكدت السفيرة هبة المراسي أهمية التعاون في مجال الطاقة الشمسية، مشيرةً إلى تاريخ الشراكة بين البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في التعليم والتدريب الدبلوماسي عبر المعاهد الدبلوماسية المصرية والهندية.

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