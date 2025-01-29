إعلان

البابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني المصري ممتدة منذ عهد الفراعنة وحتى اليوم

09:44 م الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    استقبال البابا تواضروس الثاني السفير سوشيال كومار لامسال سفير دولة نيبال بمصر (1)
  • عرض 4 صورة
    استقبال البابا تواضروس الثاني السفير سوشيال كومار لامسال سفير دولة نيبال بمصر (2)
  • عرض 4 صورة
    استقبال البابا تواضروس الثاني السفير سوشيال كومار لامسال سفير دولة نيبال بمصر (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، السفير سوشيال كومار لامسال، سفير دولة نيبال بمصر.

تناول حديث قداسة البابا مع ضيفه موضوع الحضارات السبع التي مرت بها مصر عبر تاريخها، مشيرًا إلى قوة العلاقات التي تجمع بين جميع المصريين، ووحدة النسيج الوطني الممتدة منذ عهد الفراعنة وحتى اليوم. كما أكد على العلاقات الطيبة التي تربط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى الأزهر الشريف وكافة الكنائس داخل مصر وفي كل العالم.

من جانبه، قدم السفير لامسال لمحة عن دولة نيبال، موضحًا أنها دولة علمانية تحتضن تعددية دينية يعيش أبناؤها في تفاهم وتعايش، على غرار ما تشهده مصر. مشيرًا إلى وجود عدد من المواطنين النيباليين الذين يعملون ويدرسون في مصر.

كما تناول اللقاء دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في خدمة المجتمع النيبالي.

وفي ختام الزيارة، دعا قداسة البابا سعادة السفير إلى زيارة الأديرة القبطية، موضحًا أن مصر شهدت نشأة الرهبنة المسيحية، حيث يعد القديس الأنبا أنطونيوس أول راهب في التاريخ، ويعتبر ديره أول دير في العالم.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"

رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس الثاني السفير سوشيال كومار لامسال سفير دولة نيبال بمصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دفاع النواب: رفض السيسي تهجير الفلسطينيين درس للتاريخ في العزة والكرامة والشرف

إعلان

إعلان

شبورة والحرارة تصل لـ9 مئوية بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا
سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين