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رئيس البرلمان يلتقي عددًا من النواب بالبهو الفرعوني للمجلس

09:46 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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  • عرض 8 صورة
    رئيس البرلمان يلتقي عددًا من النواب بالبهو الفرعوني للمجلس (7)
  • عرض 8 صورة
    رئيس البرلمان يلتقي عددًا من النواب بالبهو الفرعوني للمجلس (2)
  • عرض 8 صورة
    رئيس البرلمان يلتقي عددًا من النواب بالبهو الفرعوني للمجلس (8)
  • عرض 8 صورة
    رئيس البرلمان يلتقي عددًا من النواب بالبهو الفرعوني للمجلس (5)
  • عرض 8 صورة
    رئيس البرلمان يلتقي عددًا من النواب بالبهو الفرعوني للمجلس (6)
  • عرض 8 صورة
    رئيس البرلمان يلتقي عددًا من النواب بالبهو الفرعوني للمجلس (4)
  • عرض 8 صورة
    رئيس البرلمان يلتقي عددًا من النواب بالبهو الفرعوني للمجلس (1)
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كتب - نشأت علي
حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، على مصافحة النواب المتواجدين بالبهو الفرعوني عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة للمجلس، وقبل توجهه إلى قاعة مجلس النواب، وسط حالة من الود والترحيب من قبل النواب برئيس المجلس.

كانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد اجتمعت صباح اليوم لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.

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حنفي جبالي مجلس النواب
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