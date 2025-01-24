وزير الأوقاف: هناك 7 أفكار رئيسية من آمن بها تحول إلى إرهابي

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف خلال ندوة "ضيف الشرف"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: التكفير باب عظيم من أبواب الشر، وهي قضية خطيرة علينا أن ندرك أهمية التصدي لها.

وأضاف الأزهري: قمنا بإحصائية فوجدنا أننا أمام قرابة الأربعين تيار، كما وجدنا أن هناك حوالي ٣٥ فكرة من أفكار التطرف هي الأفكار التكفيرية الرئيسة، ووجدنا أن هناك ٧ أفكار أساسية مشتركة بين كل التيارات التكفيرية، إذا وجدت عند شخص تحول إلى إرهابي.

وأضاف: هذه الأفكار السبعة تبدأ من التكفير أو الحاكمية وهي البذرة الأساسية للإرهاب، ثم تأتي معظم الأفكار الإرهابية الأخرى مثل الجاهلية والولاء والبراء والفرقة الناجية وحمل السلاح.

وتابع: فكر التكفير ظهر إبان الخوارج، وناظرهم ابن عباس وانتصر عليهم وماتت فكرتهم ثم توالت الموجات الأخرى بعد ذلك، إلى أن وصلنا إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

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