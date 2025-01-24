حسام الشاعر: تحسين تجربة السائح مطلب أساسي لتنشيط السياحة

كتب- حسن مرسي:

كشف حسام الشاعر، عضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة، عن أهم البنود التي سيتم العمل عليها في قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الشاعر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "MBC مصر"، أن تحسين "تجربة السائح" يجب أن يكون في صدارة الأولويات، بدءًا من استقبال السائح في المطار، مرورًا بتنقلاته وزياراته، وصولًا إلى مغادرته.

وأشار الشاعر إلى أن اللجنة الاستشارية ستعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المشكلات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة، حيث سيكون القرار في النهاية بيد الحكومة.

وتابع الشاعر قائلًا: "الدكتور مصطفى مدبولي متعاون للغاية، ودائمًا ما يعقد اجتماعات مع رجال القطاع الخاص حتى قبل إعلان تشكيله مجموعات استشارية".

وفيما يتعلق بتطوير السياحة، أكد الشاعر أن الدولة لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع، حيث إن الاستثمارات ستأتي من القطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة تمتلك جميع مقومات السياحة، بما في ذلك المواقع الأثرية والشواطئ والجو المعتدل، مما يجعلها قادرة على جذب السياح بشكل فعال.

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