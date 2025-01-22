مزاد المج.. مرسال عضو التحالف الوطتي تجمع أكثر من 4.6 مليون جنيه لدعم غزة

كتب- محمد أبو بكر:

انتهت مؤسسة مرسال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من المزاد العلني الذي أطلقته على مج لدعم قوافل غزة الإنسانية.

انتهاء المزاد على المج الخاص بإجمالي أكثر من 4 مليون جنيه

وقالت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم انتهاء المزاد على المج الخاص بإجمالي تبرعات 4,628,837 جنيه والمبلغ سيستخدم لتحضير غرفتين عمليات جراحية لغزة ونصف الغرفة الثالثة"، قائلة:"بالتوازي تبرع اثنان من متبرعي مرسال الكرام بغرفتين آخرتين".

ووجهت رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الشكر لكل من ساهم ودعم وكل من يود المشاركة في بقية الغرف أو بقية التجهيزات الطبية أو الغذاء أو الملابس".

يذكر أن المزاد شهد تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن المج الذي يحمل عبارة Oxford, the city of dreaming spires، كان رفيق هبة راشد أثناء دراستها الماجستير بجامعة أكسفورد، حيث علّقت راشد قائلة: "المج له قيمة رمزية كبيرة بالنسبة لي، لكنني قررت عرضه في المزاد لإحداث فرق حقيقي، ولو بشراء مشرط واحد لإنقاذ طفل في غزة".

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود مرسال لدعم غزة، حيث أعلنت المؤسسة عن تجهيز القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي.

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