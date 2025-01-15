الأوبرا في شرم الشيخ بعرض حاشد لفرقة نيران الأناضول (تفاصيل)

كتب-محمد شاكر:

نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فى التعاقد مع فرقة نيران الأناضول التركية، لإقامة حفل إضافى بمدينة شرم الشيخ فى الثامنة والنصف مساء الإثنين 3 فبراير بالمسرح الرومانى إلى جانب 3 حفلات على المسرح الكبير أيام الأربعاء والخميس والجمعة 29، 30، 31 يناير.

وتقول الدكتورة لمياء زايد أن حفل نيران الأناضول على المسرح الرومانى بمدينة شرم الشيخ، يأتى ضمن خطط دار الأوبرا لتقديم الفنون الجادة خارج الأسوار والقاعات المغلقة.

وأضافت: عروض هذه الفرقة تتميز بالإبهار والجاذبية نتيجة تكامل العناصر الفنية التى تمتزج بالتراث التركى بطابعه الفريد، مشيرة إلى أن القوى الناعمة المتنوعة تعد أحد مفردات توطيد الروابط بين الشعوب.

جدير بالذكر أن فرقة نيران الأناضول أسسها مصطفى أردوغان عام 1999 تحت اسم "سلاطين الرقص" بهدف إلقاء الضوء على التراث الثقافى الثرى للأناضول، وتعد من أفضل الفرق الفنية فى العالم، قامت بجولات فى مختلف دول العالم وحققت نجاحاً كبيراً منها مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين، ألمانيا، بلجيكا، سويسرا، الصين، الأردن، هولندا وغيرها.

كما قدمت أكثر من 8500 ليلة عرض حي حضرها أكثر من 50 مليون مشاهد ولاقت استحسان الجمهور والنقاد نتيجة مهارة وبراعة أعضائها.

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