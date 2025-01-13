وزير الكهرباء يبحث مع وفد بنك إعادة الإعمار الأوروبي تعزيز التعاون المشترك

كتب- محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي برئاسة هاري بويد كاربنتر مدير مجموعة البنية التحتية المستدامة، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة المنعقدة حاليًّا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد الجانبان اجتماعًا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت مشروع قياسات الرياح في العديد من المناطق لإقامة محطات لتوليد الكهرباء ومستجدات تنفيذ مشروع "نوفي"ووقف تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء المتقادمة والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر واستراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة.

وأشاد عصمت بالتعاون والشراكة؛ لا سيما في دعم استراتيجية الطاقة وخطة التحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة النظيفة لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، والمشروعات المستقبلية في إطار تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية؛ من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مشيرًا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء واستراتيجية العمل لتحقيق الاستدامة بالاعتماد على الطاقات النظيفة وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال ومشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة.

وأكد وزير الكهرباء مواصلة العمل في ما يتعلق بالدراسات البيئية والقياسات وغيرها من الإجراءات، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل والتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، مؤكدًا الانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال والاستعانة بخبراته في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة واستخدام كل أساليب التعاون والشراكة الممكنة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن مصر تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى خطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وغيرها من مجريات خطة التطوير على طريق الشبكة الكهربائية الذكية.

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