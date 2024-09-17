حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على معظم أنحاء البلاد .

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

وأوضحت الهيئة أن موج البحر المتوسط ستكون خفيفة معتدلة بإرتفاع 1.5:1 متر وموج البحر الأحمر معتدل وارتفاع 2.25:1.5 متر

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 35 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة، والصغرى 28 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى: 35 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، والصغرى 28 درجة مئوية

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