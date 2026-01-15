إعلان

وزير الدفاع الألماني يحذر من استيلاء أمريكا على جرينلاند

كتب : مصراوي

11:22 م 15/01/2026

بوريس بيستوريوس

(د ب أ)

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، إن تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بالاستيلاء على جزيرة جرينلاند سيكون له "تداعيات على التحالف"، لكنه لم يذهب إلى حد القول إن ذلك سيقضي على حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف بيستوريوس، خلال حديثه لإحدى القنوات العامة، أن توقيت نشر ألمانيا ودول أخرى قواتها في الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي في هذه الأيام التي تشهد توترات متصاعدة بشأن مصير الجزيرة كان "مجرد مصادفة في التوقيت".

وأوضح قائلا: "إنها مصادفة بحد ذاتها، لأنه عندما كنا نخطط لذلك، لم نكن نعلم بأي حال، أولا أن المحادثات ستجري أمس الأربعاء، ولا ما ستسفر عنه."

ولم تؤد المحادثات التي جرت، أمس الأربعاء، في واشنطن بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند، بالإضافة إلى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى التوصل إلى حل.

وتابع بيستوريوس: "السؤال الآن هو كيفية التدرب على الأرض مع قوات حلف الناتو الأخرى."

وقال بيستوريوس إن مشاركة ألمانيا في التدريبات على الجزيرة المتنازع عليها تهدف إلى الإظهار لأعضاء حلف الناتو الأوروبيين أن بلاده تفي بـ"التزاماتها، وهو أمر لم نوضحه بما فيه الكفاية حتى قبل بضع سنوات".

كان الرئيس ترامب قد صرح أمس الأربعاء بأن أي شيء أقل من أن تسيطر الولايات المتحدة على جرينلاند، "غير مقبول"،

