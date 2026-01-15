إعلان

شعبة الدواجن تكشف تكلفة الإنتاج.. وتؤكد: البيع بـ90 جنيهًا غير مقبول

كتب : حسن مرسي

10:57 م 15/01/2026

مزرعة دواجن

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سعر الدواجن في المزرعة يسجل حاليًا 63 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا يعكس انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن الشعبة تركز دائمًا على السعر في المزرعة.

وتابع أن الحلقات الوسيطة لها انضباطها الخاص، مؤكدًا ضرورة أن يكون السعر عادلًا لضمان استمرارية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وذكر أن وزير الزراعة علاء فاروق، عقد اجتماعًا مع اتحاد منتجي الدواجن، حيث تم التأكيد على ضبط الأسعار، مشيرًا إلى رفض الشعبة استيراد دواجن مجمدة في ظل الإنتاجية الجيدة الحالية التي تصل إلى 1.6 مليار دجاجة سنويًا.

وأشار إلى أن وضع السوق مستقر دون مشكلات، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تكمن في ضبط السعر لكل من المنتج والمستهلك معًا.

وأوضح عبدالعزيز السيد: من غير مقبول أن تكون تكلفة الإنتاج 68 جنيهًا ويُباع بـ60 جنيهًا، أو أن يُباع في المزرعة بـ65 جنيهًا ويصل للمواطن بـ90 جنيهًا.

