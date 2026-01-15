تحذير عاجل من الأرصاد للسائقين بسبب الشبورة الكثيفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب غدًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

وقالت "الهيئة"، في بيان، إنه يجب على السائقين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الظروف الجوية، مشيرة إلى بعض النصائح المهمة لضمان السلامة على الطرق، ومنها:

- القيادة بهدوء وتجنب السرعة الزائدة.

- عدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية تمامًا.

- تشغيل كشافات الشبورة المائية لضمان وضوح الرؤية.

- زيادة مسافة الأمان بين سيارتك والمركبات الأخرى.

- استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر لمنع تراكم الرطوبة.

- فتح زجاج السيارة قليلاً لتقليل تكثف بخار الماء داخل المقصورة.

- استخدام آلة التنبيه بشكل دوري لإشعار المركبات الأخرى بوجودك.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة الالتزام بهذه الإرشادات لتجنب الحوادث وضمان سلامة الجميع أثناء فترة الشبورة الكثيفة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة