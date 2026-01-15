تستعد مجموعة إذاعات راديو النيل الأربع: ميجا إف إم، نغم إف إم، شعبي إف إم، وراديو هيتس، مع اقتراب انطلاق الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لإطلاق حزمة واسعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

يأتي ذلك في إطار مشاركتها كشريك إعلامي رسمي للمعرض في دورته الحالية.

وتأتي هذه الشراكة بين إذاعات راديو النيل والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن خطة إعلامية متكاملة، تشمل إطلاق بودكاست خاص بالمعرض يقدمه نخبة من مذيعي راديو النيل، إلى جانب إدارة عدد من ندوات المعرض، وتقديم تغطيات حية ومباشرة من داخل أروقة المعرض، لرصد الفعاليات واللقاءات مع المثقفين والناشرين ورواد المعرض.

كما تتضمن الشراكة تنظيم مسابقات وتقديم تخفيضات وخصومات على إصدارات مختارة، فضلًا عن هدايا مقدمة من الهيئة المصرية العامة للكتاب لمستمعي الإذاعات الأربع، في إطار تعزيز التفاعل الجماهيري مع الحدث الثقافي الأكبر في مصر والعالم العربي.

وتعكس هذه الخطوة حرص إدارة راديو النيل وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب على دعم المشهد الثقافي، وتوسيع دائرة الوصول إلى المعرفة، وترسيخ دور الإعلام المسموع كجسر فاعل بين الثقافة والجمهور بمختلف فئاته.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة