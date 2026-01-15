رئيس مصلحة الجمارك يكشف الرسوم المخففة على مستلزمات الإنتاج

أكد السيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن رسوم الاستيراد تُعدّ آلية جوهرية لتنظيم وحماية السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الجمارك تقوم بدور "خط الدفاع الأول" عن الاقتصاد المصري عبر ضبط الأسواق وحماية المنتج الوطني من الممارسات غير العادلة.

وأضاف "أموي"، خلال لقائه ببرنامج "البعد الرابع" على قناة "إكسترا نيوز"، أن السياسة الجمركية تتبع نهجًا ذكيًا يوازن بين الحماية والتشجيع، موضحًا أن الرسوم على مستلزمات الإنتاج والمدخلات الصناعية تتراوح بين 2% إلى 5% فقط، بل إن بعضها مُعفى تمامًا بنسبة 0%، وذلك بهدف دعم القطاع الصناعي وتخفيف تكلفة الإنتاج عليه.

وتحدث رئيس الجمارك عن نظام "التسجيل المسبق للشحنات"، موضحًا أن هدفه الرئيسي هو تقليل المخاطر الجمركية ومنع دخول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير المصرية إلى السوق المحلي، مما يحمي المستهلك ويضمن جودة البضائع المستوردة.

وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام الإلكتروني قد أثبت نجاحًا كبيرًا على أرض الواقع، وأسهم بشكل ملحوظ في خفض زمن الإفراج عن البضائع وتسريع الإجراءات الجمركية، مما ينعكس إيجابًا على تجارة الاستيراد والتصدير ويساهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

