متحدث الوزراء: 300 مليار جنيه استثمارات لتطوير الموانئ

كتب : حسن مرسي

11:02 م 15/01/2026

المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن بدء التشغيل التجاري لمحطة "تحيا مصر 1" بميناء العين السخنة يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد انطلاق المحطة.

وتابع أنها أولى محطات متكاملة ضمن خطة طويلة الأمد لتطوير الموانئ المصرية والأسطول البحري، باستثمارات تجاوزت 300 مليار جنيه لربط الموانئ ببعضها.

وأشار إلى أن المحطة الجديدة تجعل مصر منفذًا أقرب وأكثر كفاءة لأسواق أوروبا، خاصة للحمولات القادمة من الشرق والصين، مشيرًا إلى أن نجاح تجربة بورسعيد جذب اهتمام الشركات العالمية، مما عزز من جاذبية قناة السويس والموانئ المصرية لتجارة الترانزيت.

وأكد "الحمصاني"، أن إنجاز أعمال التطوير استغرق 18 شهرًا فقط، لافتًا إلى أن طول الأرصفة بالميناء زاد من 3 كيلومترات إلى 23 كيلومترًا، وأن المحطة تمتلك رصيفًا بطول 1200 متر وعمق غاطس 18 مترًا، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 1.7 مليون حاوية سنويًا.

وأشار إلى التكامل بين الموانئ ومنظومة النقل الحديثة، مؤكدًا أن ربط ميناء السخنة بشبكة القطار الكهربائي السريع الممتد إلى الإسكندرية والعلمين ومطروح يخلق منظومة نقل متعددة الوسائط، مما يمنح دفعة قوية لقطاع النقل البحري ويرسخ مكانة مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا.

المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء محطة تحيا مصر 1 ميناء العين السخنة تجارة الترانزيت الموانئ المصرية

