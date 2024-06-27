وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور

إهدار للمال العام.. انتقادات موسعة من "شباب النواب" لوزارة الرياضة

كتب-عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

حرص العديد من الشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء لأسرة رجل الأعمال والخبير السياحى عنان رؤوف الجلالى بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان من بينهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق و الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق والنائب فخرى طايل عضو مجلس النواب والنائب أحمد دياب عضو مجلس النواب ومحمود طاهر القيادى بحزب مستقبل وطن والنائبة السابقة والدكتورة مي البطران والدكتورة أمل إبراهيم والدكتورة رائدة رزق.

وتوفي رجل الأعمال المصرى عنان رؤوف الجلالى، الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ 77 عاما، بعدما تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات حيث سيتم نقل جثمانه إلى القاهرة بعد غد.

الفقيد هو مؤسس ورئيس هلنان لإدارة الفنادق العالمية ورئيس مجلس المستشارين بالاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات بالدنمارك مواليد 1947 بحى مصر الجديدة و له حياة حافلة فقد هاجر إلى النمسا في مطلع الستينات ومنها للدنمارك وكافح حتى وصل لمناصب عالمية وحصل على لقب فارس العلم الدنماركي، و أشهر غاسل صحون أصبح مؤسس سلسلة فنادق عالمية.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من "الآثار" على تصوير فيديو كليب مثير للجدل داخل قصر البارون

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/6/26/2603043

المذاكرة على النيل.. ساقية الصاوي تخصص قاعة لاستقبال طلاب الثانوية - المواعيد وطريقة الحجز

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/6/26/2603070