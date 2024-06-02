رئيس «البحيرة للكهرباء» يترأس اجتماعا موسعا مع قيادات الشركة لتنشيط التحصيل

فطارك معانا يوم عرفة.. بدء ذبح ألف عجل بلدي اليوم -تفاصيل المبادرة

كتب- محمد صلاح:

عقد اليوم، المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء اجتماعا موسعا ضم جميع القيادات ورؤساء ومديرى الهندسات التابعة للشركة.

وذلك للتأكيد على التعليمات الواردة من قبل الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر التى تتضمن رفع معدلات التحصيل ومواجهة الفقد الفنى والتجارى وكذلك تكثيف أعمال التفتيش والضبطيات القضائية إضافة للتأكيد على متابعة العدادات القديمة الميكانيكية واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع لمواجهة نسب الفقد ورفع نسب ومعدلات التحصيل كى تستطع الشركة الوفاء بالتزاماتها المطلوبة للشركة القابضة لكهرباء مصر مع التأكيد على خفض عدد العدادات المعطل والمؤجلات والمغلقات كى يعود بالنفع على الشركة..

ونقل تحيات وزير وقيادات الكهرباء لشباب المهندسين من رؤساء ومديرى الهندسات المختلفة اللذين يعتبروا بمثابة فرس الرهان خلال الفترة المقبلة لتحقيق التوازن المطلوب والعمل على رفع معدلات التحصيل ومواجهة التحديات المتعلقة فى ارتفاع نسب الفقد مما يعوق منظومة عمل الشركة.

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