إعلان

وزير السياحة يبحث مع نظيره البلغاري زيادة الرحلات وتنشيط السياحة بين البلدين

كتب : محمد أبو بكر

10:56 ص 11/06/2026

شريف فتحي يلتقي وزير السياحة البلغاري بإسبانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لقاءً ثنائيًا مع إيلين ديميتروف، وزير السياحة بجمهورية بلغاريا، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الدولي للدورة الـ126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، المنعقد حاليًا بمدينة توليدو الإسبانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع السياحي.

شريف فتحي: تعزيز الربط الجوي يدعم نمو السياحة البينية

ناقش الوزيران، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، الخميس، خلال اللقاء، آليات تنشيط حركة السياحة البينية بين مصر وبلغاريا، من خلال تعزيز الربط الجوي وتشجيع شركات الطيران على زيادة عدد الرحلات بين البلدين، بما يسهم في رفع معدلات الحركة السياحية وتسهيل انتقال السائحين.

الوزيران يبحثان الترويج المشترك وبرامج التدريب السياحي

تناول اللقاء دعم اللقاءات المهنية بين ممثلي القطاع السياحي في البلدين، وتنظيم قوافل ترويجية مشتركة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين في مجالي السياحة والضيافة، فضلًا عن تبادل الخبرات وبحث فرص الترويج المشترك للمقاصد السياحية.

وزير السياحة: مصر مستعدة لنقل خبراتها في المتاحف والترميم

تطرق الجانبان إلى فرص التعاون في قطاع المتاحف والحفائر الأثرية وأعمال الترميم، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تجربة الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف، على غرار ما تم تطبيقه بالمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

شريف فتحي: تسهيلات السفر والتأشيرات تدعم زيادة أعداد السائحين

استعرض وزير السياحة والآثار، خلال اللقاء، التيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية في إجراءات السفر والحصول على التأشيرات السياحية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين تجربة السائحين وزيادة أعداد الوافدين إلى المقصد السياحي المصري.

شهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من الجانبين المصري والبلغاري، من بينهم السفير البلغاري لدى إسبانيا، وعدد من مسؤولي وزارة السياحة البلغارية، إلى جانب رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

WhatsApp Image 2026-06-11 at 10.03.11 AM (1)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فتحي السياحة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تفاقم التضخم الأمريكي.. ما انعكاساته على الفائدة والأموال الساخنة في مصر؟
اقتصاد

تفاقم التضخم الأمريكي.. ما انعكاساته على الفائدة والأموال الساخنة في مصر؟
"مركز المناخ" يوجه توصيات مهمة للمزارعين بالتزامن مع الموجة الحارة
أخبار مصر

"مركز المناخ" يوجه توصيات مهمة للمزارعين بالتزامن مع الموجة الحارة
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
شئون عربية و دولية

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026