وقّعت محافظة الجيزة، ممثلة في مديرية الطب البيطري، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر ومجلس أمناء المدينة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومراعاة مبادئ الرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة.

ويأتي البروتوكول في إطار تنفيذ توجهات الدولة والاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تحقيق مستهدف "مصر خالية من السعار 2030"، من خلال تبني حلول علمية ومستدامة للتعامل مع الحيوانات الضالة والحد من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بها.

الأنصاري: البروتوكول يدعم الحلول العلمية للتعامل مع الحيوانات الضالة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تطبيق حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين.

محافظ الجيزة: برامج تعقيم وتطعيم وفق أحدث الأساليب البيطرية

أوضح المحافظ أن البروتوكول يتضمن تنفيذ برامج للتعقيم والتطعيم وفقًا لأحدث الأساليب البيطرية المعتمدة، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا للتعاون والتكامل بين الجهات المعنية، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على سلامة المواطنين ويراعي مبادئ الرفق بالحيوان.

الأنصاري: مستمرون في تطوير منظومة التعامل مع الحيوانات الضالة

شدد محافظ الجيزة على استمرار جهود المحافظة لتطوير منظومة التعامل مع الحيوانات الضالة، بما يتوافق مع التشريعات المنظمة ورؤية الدولة لتحقيق مستهدف "مصر خالية من السعار 2030".

قيادات البيطري و6 أكتوبر تؤكد أهمية التعاون لتحقيق أهداف البروتوكول

شهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، والمهندس نادر السيد زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، والمهندس محمد فوزي، رئيس مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد الحضور أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ بنود البروتوكول وتحقيق أهدافه في الحد من انتشار الكلاب الضالة ومكافحة مرض السعار، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وتحقيق التوازن البيئي وفق الأسس العلمية والتشريعات المنظمة في هذا الشأن.