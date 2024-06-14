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تكسو الميادين.. صور ترصد الأشجار والمسطحات الخضراء بالجيزة

05:14 م الجمعة 14 يونيو 2024
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    الأشجار والمسطحات الخضراء في ميادين الجيزة (1)
  • عرض 9 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في ميادين الجيزة (3)
  • عرض 9 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في ميادين الجيزة (5)
  • عرض 9 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في ميادين الجيزة (6)
  • عرض 9 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في ميادين الجيزة (7)
  • عرض 9 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في ميادين الجيزة (2)
  • عرض 9 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في ميادين الجيزة (9)
  • عرض 9 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في ميادين الجيزة (4)
  • عرض 9 صورة
    الأشجار والمسطحات الخضراء في ميادين الجيزة (8)

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كتب- محمد أبو بكر:

نشرت محافظة الجيزة، عددًا من الصور ترصد تواجد المساحات الخضراء في مختلف ميادين المحافظة.

وقالت "الجيزة"، في منشور لها عبر "فيسبوك"، معلقة على الصور المنشورة: اللون الأخضر يكسو ميادين محافظة الجيزة".

وكانت محافظة الجيزة، نشرت عددًا من الصور، ترصد الأشجار والمسطحات الخضراء في شارع أحمد عرابي بالمهندسين.

يذكر أن محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أكد في تصريحات له، أن قطع الأشجار يأتي أحيانًا نتيجة التقاطع بين خطط التنمية وأماكن وجود أشجار بالشوارع والمحاور المرورية، مما يستلزم إزالتها، إلا أن الدولة تقوم بتعويض هذه الأشجار بزراعة أعداد أكبر منها في مناطق مختلفة.

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المساحات الخضراء أحمد عرابي الجيزة
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