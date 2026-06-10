أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بمدينة حدائق أكتوبر يمثل إضافة استراتيجية للقطاع الصحي في مصر، لما يقدمه من خدمات طبية متقدمة تسهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة السياحة العلاجية، إلى جانب دعم البحث العلمي وبرامج التدريب والتأهيل في تخصصات أمراض وجراحات القلب.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للمركز، حيث كان في استقباله السير الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، والدكتور مجدي إسحق مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومسؤولي المركز.

الأنصاري: صرح طبي عالمي على أرض الجيزة

أعرب محافظ الجيزة عن فخره باحتضان المحافظة لهذا الصرح الطبي والعلمي الكبير، مشيدًا بالدور العلمي والإنساني الذي يقوم به السير الدكتور مجدي يعقوب، وإسهاماته في تطوير الخدمات الطبية وتوظيف خبراته العالمية لخدمة المرضى داخل مصر وخارجها.

وأكد الأنصاري أن المركز الجديد يمثل طفرة كبيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى القلب، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية ويعزز قدرة مصر على استقطاب المرضى من مختلف الدول.

مجدي يعقوب يشيد بجهود المحافظة

من جانبه، رحب السير الدكتور مجدي يعقوب بمحافظ الجيزة، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها في مختلف المواقع التنفيذية التي شغلها، ومؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة ومحافظة الجيزة بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.

120 ألف مريض سنويًا و10 غرف عمليات

شملت الزيارة جولة تفقدية داخل المركز، تعرف خلالها المحافظ على مختلف الأقسام والخدمات الطبية المقدمة، حيث استمع إلى شرح من الدكتور مجدي إسحق حول إمكانات المركز وخطط تشغيله.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن المركز الجديد يستهدف تقديم خدمات طبية تعادل ثلاثة أضعاف الخدمات المقدمة بمركز أسوان، مشيرًا إلى أنه مقام على مساحة 35 فدانًا، ويستهدف استقبال نحو 120 ألف مريض سنويًا.

وأضاف أن المركز يضم 35 عيادة خارجية و10 غرف عمليات ومعامل للقسطرة، بما يتيح إجراء نحو 1200 عملية سنويًا، إلى جانب 300 سرير، منها 40% مخصصة للرعاية المركزة و60% للمرضى الداخليين.

1750 فرصة تدريب سنويًا

أشار إسحق إلى أن المركز لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل يمتد ليشمل دعم التعليم الطبي والتدريب المهني، من خلال توفير نحو 1750 فرصة تدريب سنويًا في مختلف التخصصات الطبية والفنية.

وفي ختام الجولة، وجه محافظ الجيزة بسرعة دراسة عدد من الطلبات المقدمة من إدارة المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة، والمتعلقة ببعض الإجراءات البيئية والإدارية وأعمال المرافق، بما يدعم سرعة تشغيل المركز وتحقيق أهدافه الطبية والبحثية.