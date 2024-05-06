توجيهات مهمة لمحافظ الجيزة بشأن المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تقدم نسب تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير المحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف الكبير بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه.

وجاءت تصريحات المحافظ، بحسب بيان المحافظة، اليوم الإثنين، خلال الجولة التى قام بها اليوم، وشملت تفقد معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير، بدءًا من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية - الصحراوي وطرق كفر غطاطى والمنصورية.

وتابع "راشد"، أعمال رفع كفاءة وتجميل منطقة ميدان الرماية، ومدخل مساكن الضباط، وأعمال دعم القطاع والمواقع والنقاط الجاري العمل بها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب، وأعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق، ودعم منظومة و وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير.

ووجه محافظ الجيزة، خلال جولته، بمراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري اللائق، ورفع جميع المخلفات والرتش نواتج الأعمال أولًا بأول بمحيط المتحف المصري الكبير.

وتفقد المحافظ، منطقة حدائق الأهرام القديمة، موجهًا برفع كفاءة الأرصفة والتوسع في أعمال التشجير ودراسة توسعة الأرصفة؛ لتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

وخلال تفقد المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وطريق كفر غطاطى أسفل الطريق الدائري، وجه المحافظ، بإقامة أسوار على أحد الأراضى الفضاء ورفع كفاءة وترميم الأرصفة حتى مطلع الطريق الدائرى وتغطية مهمات الانارة والكهرباء من أسلاك وكابلات .

وتفقد "راشد"، أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطى، بدءًا من طريق مصر الإسكندرية وحتى طريق المنصورية، ووجه خلالها، بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وتشمل تركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة وأعمال التشجير الي جانب رفع المخلفات والرتش.

ووجه محافظ الجيزة، خلال الجولة، بسرعة استكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري بمحيط المتحف الكبير؛ لمواكبة أعمال التطوير الذي تشهده المنطقة.

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