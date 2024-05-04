السكة الحديد: إيقاف القطارات بين محطتي الحمام والعُميد مؤقتًا - 3 صور تكشف التفاصيل

كتب- محمد نصار:



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام - العُميد) بصفة مؤقتة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 6/5/2024 حتى يوم الثلاثاء 14/5/2024 نظرًا لتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح).



وقالت الهيئة، في بيان اليوم السبت، إنه سيتم اختصار جميع القطارات المتجة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة الحمام واختصار القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك بمحطة العُميد، واختصار قطاري (648 و655)، ركاب (محرم بك / الضبعة) بمحطة (الحمام)، وتعديل ميعاد قطار 656 ركاب (محرم بك - الضبعة) كالجداول المرفقة.



كما سيتم أيضًا تعديل ميعاد قطار 657 ركاب (مرسى مطروح - محرم بك)، كالجداول المرفقة.



ونسقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع الهيئة القومية للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات لنقل الركاب بين محطتي الحمام والعُميد خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات.



