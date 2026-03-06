كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء بارد ليلاً.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بكل أنحاء الجمهورية

القاهرة الكبرى:

درجات الحرارة فى القاهرة: الصغرى 12 والعظمى 22.

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 10 والعظمى 21.

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر: الصغرى 10 والعظمى 21.

درجات الحرارة فى بنها: الصغرى 12 والعظمى 22.

الوجه البحري والدلتا:

درجات الحرارة فى دمنهور: الصغرى 11 والعظمى 22.

درجات الحرارة فى وادى النطرون: الصغرى 11 والعظمى 21.

درجات الحرارة فى كفر الشيخ: الصغرى 10 والعظمى 21.

درجات الحرارة فى بلطيم: الصغرى 10 والعظمى 20.

درجات الحرارة فى المنصورة: الصغرى 11 والعظمى 21.

درجات الحرارة فى الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 22.

درجات الحرارة فى شبين الكوم: الصغرى 11 والعظمى 21.

درجات الحرارة فى طنطا: الصغرى 11 والعظمى 20.

مدن السواحل الشمالية:

درجات الحرارة فى دمياط: الصغرى 12 والعظمى 20.

درجات الحرارة فى بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 21.

درجات الحرارة فى الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 20.

درجات الحرارة فى العلمين: الصغرى 10 والعظمى 20.

درجات الحرارة فى مطروح: الصغرى 10 والعظمى 19.

درجات الحرارة فى السلوم: الصغرى 11 والعظمى 20.

درجات الحرارة فى سيوة: الصغرى 07 والعظمى 21.

مدن القناة وشمال سيناء:

درجات الحرارة فى الإسماعيلية: الصغرى 10 والعظمى 23.

درجات الحرارة فى السويس: الصغرى 11 والعظمى 22.

درجات الحرارة فى العريش: الصغرى 11 والعظمى 20.

درجات الحرارة فى رفح: الصغرى 10 والعظمى 19.

جنوب سيناء:

درجات الحرارة فى رأس سدر: الصغرى 13 والعظمى 23.

درجات الحرارة فى نخل: الصغرى 04 والعظمى 19.

درجات الحرارة فى كاترين: الصغرى 02 والعظمى 12.

درجات الحرارة فى الطور: الصغرى 12 والعظمى 22.

درجات الحرارة فى طابا: الصغرى 11 والعظمى 20.

درجات الحرارة فى شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 26.

مدن البحر الأحمر:

درجات الحرارة فى الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 25.

درجات الحرارة فى رأس غارب: الصغرى 14 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى سفاجا: الصغرى 13 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى مرسى علم: الصغرى 14 والعظمى 26.

درجات الحرارة فى شلاتين: الصغرى 17 والعظمى 28.

درجات الحرارة فى حلايب: الصغرى 18 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى أبو رماد: الصغرى 16 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى مرسى حميرة: الصغرى 17 والعظمى 23.

درجات الحرارة فى رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 23.

درجات الحرارة في أبرق: الصغرى 16 والعظمى 27.

درجات الحرارة في جبل علبة: الصغرى 15 والعظمى 25.

شمال الصعيد:

درجات الحرارة فى الفيوم: الصغرى 10 والعظمى 23.

درجات الحرارة فى بني سويف: الصغرى 10 والعظمى 23.

درجات الحرارة فى المنيا: الصغرى 09 والعظمى 24.

جنوب الصعيد:

درجات الحرارة فى أسيوط: الصغرى 08 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى سوهاج: الصغرى 09 والعظمى 25.

درجات الحرارة فى قنا: الصغرى 10 والعظمى 27.

درجات الحرارة فى الأقصر: الصغرى 11 والعظمى 28.

درجات الحرارة فى أسوان: الصغرى 13 والعظمى 29.

درجات الحرارة فى الوادي الجديد: الصغرى 09 والعظمى 26.

درجات الحرارة فى أبو سمبل: الصغرى 12 والعظمى 28.