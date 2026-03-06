ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 2.19 و2.4 جنيه، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بزيادة 2.22 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بزيادة 2.22 جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بزيادة 2.24 جنيه للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بزيادة 2.2 جنيه للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بزيادة 2.21 جنيه للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بزيادة 2.32 جنيه للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بزيادة 2.2 جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بزيادة 2.19 جنيه للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 2.28 جنيه للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع، بزيادة 2.4 جنيه للشراء والبيع.