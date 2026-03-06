استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي بين البلدين.

وخلال اللقاء، تم مناقشة توسيع شبكة الطرق الجوية وإمكانية إضافة وجهات جديدة، من بينها مدينة برمنغهام، بما يسهم في دعم القدرة التشغيلية وتطوير حركة الربط الجوي بين مصر والمملكة المتحدة.

كما بحث الجانبان، مراجعة وتحديث اتفاقية خدمات الطيران بين البلدين، بما يشمل تنظيم حقوق النقل الجوي وتوفير مرونة تشغيلية تدعم النمو المستقبلي للحركة الجوية.

وشمل اللقاء متابعة خطة تحديث أسطول شركة مصر للطيران، خاصة بعد انضمام أول طائرة من طراز "إيرباص A350-900"، والتي ستستكمل الوزارة استلام 15 طائرة إضافية من نفس الطراز حتى العام المالي 2030/2031.

وأكد الدكتور سامح الحفني، أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير شبكة النقل الجوي المصرية بما يدعم حركة السفر والسياحة ويواكب خطط الدولة للتنمية السياحية، مشيرًا إلى اهتمام مصر بتطوير مطاراتها وتعظيم دور القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل مع الحفاظ الكامل على سيادة الدولة وملكية الأصول، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن تجربة المسافرين.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني، عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال الطيران المدني، مؤكدًا حرص المملكة المتحدة على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون، مشيدًا بالإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية والتطورات التي يشهدها القطاع حاليًا، ومعربًا عن تطلع الشركات البريطانية للمشاركة في ملف تطوير المطارات المصرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة نتائج زيارة وفد وزارة الطيران المدني برئاسة الدكتور سامح الحفني إلى المملكة المتحدة العام الماضي، وما أسفرت عنه من خطوات جادة لدعم التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

